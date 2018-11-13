Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk raporlarını açıkladı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi. Alınan sevk kararları şu şekilde:



"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BURSASPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu SAİT KARAFIRTINALAR'ın 10.11.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FUAT ÇAPA'nın 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALİ DERE'nin 11.11.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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