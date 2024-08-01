TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavili ekip her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. 2 farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 3 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Ruzomberok geçecek.