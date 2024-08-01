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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj elde eden Trabzonspor'da hedef bir üst tur. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:12
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        Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda 2-0'ın rövanşında bu akşam Slovakya ekibi Ruzomberok'u ağırlayacak. Bu karşılaşmada Trabzonspor adına golleri Trezeguet ile yeni transfer Cihan Çanak kaydetmişti.

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        Papara Park Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

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        Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

        Bordo-mavili ekip her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. 2 farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 3 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Ruzomberok geçecek.

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        BİR ÜST TURDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ

        Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. Eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

        Borda-mavili ekip bu turda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

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        SAVİC KADRODA YOK

        Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

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        AVRUPA KUPALARINDAKİ 151.MAÇ

        Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

        8

        Abdullah Avcı'nın Ruzomberok maçı muıhtemel 11'i:

        9

        Uğurcan Çakır

        10

        Eren Elmalı

        11

        Stefano Denswil

        12

        Batista Mendy

        13

        Ozan Tufan

        14

        Umut Güneş

        15

        John Lundstram

        16

        Enis Bardhi

        17

        Mahmoud Trezeguet

        18

        Edin Visca

        19

        Denis Draguș

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