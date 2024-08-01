Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj elde eden Trabzonspor'da hedef bir üst tur. İşte detaylar...
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda 2-0'ın rövanşında bu akşam Slovakya ekibi Ruzomberok'u ağırlayacak. Bu karşılaşmada Trabzonspor adına golleri Trezeguet ile yeni transfer Cihan Çanak kaydetmişti.
Papara Park Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.
Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Bordo-mavili ekip her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. 2 farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 3 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Ruzomberok geçecek.
BİR ÜST TURDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ
Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. Eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Borda-mavili ekip bu turda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
SAVİC KADRODA YOK
Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.
AVRUPA KUPALARINDAKİ 151.MAÇ
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın Ruzomberok maçı muıhtemel 11'i:
Uğurcan Çakır
Eren Elmalı
Stefano Denswil
Batista Mendy
Ozan Tufan
Umut Güneş
John Lundstram
Enis Bardhi
Mahmoud Trezeguet
Edin Visca