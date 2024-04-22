Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor: Şikayetlerimiz işleme alınmadı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: Şikayetlerimiz işleme alınmadı!

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular için yapılan şikayetlerin işleme alınmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor: Şikayetlerimiz işleme alınmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, 17 Mart'ta oynanan ve olaylı geçen Fenerbahçe maçı için bir açıklama yaptı.

        Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "17 Mart 2024 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır." denildi.

        İşte Trabzonspor'un açıklaması:

        "17 Mart 2024 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır.

        REKLAM

        Resmi sitemizden 3 Nisan 2024 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na hitaben yapılan açıklamalara bugüne kadar cevap verilmediği gibi; taraftarlarımızca yapılan şikayet başvurularının da henüz işleme alınmadığını öğrendik.

        Şüpheli olarak dosyada işlem görmesi gereken bir kısım Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün misafirleri hakkında bu zamana kadar işlem yapılmamış olması hem hukuken hem de vicdanen kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur.

        Bu zamana kadar sesimizin yüksek sesle çıkmamış olması devletimizin kurumlarına olan saygımızdandır.

        Ancak buradan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'na tekraren sormak istiyoruz;

        1- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet dosyalarına ilişkin süreci 35 gündür neden başlatmadı?

        2- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreci ne zaman başlatacak?

        3- Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecek?

        Geç gelen adaletin adalet olmadığını önemle hatırlatarak ülkemizde hiçbir hukuki işleme maruz kalmadan elini kolunu sallayarak gezen futbolcular ve kulüp misafirlerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri için çağrımızı yineliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"