Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Seri A ekiplerinden Bologna´da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye´ye gelmesi bekleniyor. Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil´in Trabzon´da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.

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