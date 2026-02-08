Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: 6 gözaltı
Trendyol Süper Ligin 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddia edilen 4'ü yaşı küçük 6 kişi gözaltına alındı
Trabzonspor, Trendyol Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumuna gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ile T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf: AA