        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: 6 gözaltı

        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: 6 gözaltı

        Trendyol Süper Ligin 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddia edilen 4'ü yaşı küçük 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 00:36 Güncelleme: 08.02.2026 - 02:03
        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: 6 gözaltı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Ligin 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumuna gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ile T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı!

        Fotoğraf: AA

