Trabzonspor, Cagliari ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman oynadıkları son hazırlık maçının en ciddi müsabaka olduğunu belirterek, “Kendimizi görme noktasında çok merak ediyorduk. Uzun bir hazırlık döneminden sonra 53-54 antrenman yaptık. Hazırlık müsabakalarını baz aldığımızda bugünkü müsabaka son derece önemliydi. Biz göreceğimizi gördük bütün oyuncuları kullandık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum Böyle bir günde bizi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlara bu sene daha fazla ihtiyacımız var. Kulübede biz sahada oyuncular tribünde taraftarlar bizi yalnız bırakmasınlar” şeklinde konuştu.



"HAZIR DEĞİLSENİZ CEZAYI KESERLER"

Ligin önümüzdeki hafta başlayacağını ifade eden Karaman, “Lig başlıyor ve 1. hafta siz hazır değilseniz cezayı keserler. Oynanacak her müsabakaya hazır başlamak lazım. Bunu daha öncede söylemiştim. Katılan oyuncularımızda dün biraz daha taktik antrenmanı yaptık. Biz mazeretlerin arkasına sığınacak değiliz” diye konuştu.



"OYUNCULAR PENALTI KAÇIRABİLİR"

Sezon başından beri yaptığımız çalışmalarda en ufak bir şekilde işinde ciddiyetsiz olan 1 tane oyuncu yolmadığını anlatan Ünal Karaman, “Biz de penaltı pozisyonuna şaşırdık. Taraftarımızın özel bir isteği olmuş. Onların canı sağolsun. Biz oyuncularımızdan disiplin bekleriz. O konuda kendi içimizde konuşmamız gerek. Taraftarımız bir oyuncudan istemiş lütfen bundan sonra müdahale etmesinler. Bizim 3 tane penaltıcımız var. Hangisi kendisini iyi hissederse o atacak. Ama bunların içinde Sosa yoktu. Tribünlerden böyle bir istek gelmiş. Normal şartlarda Hugo, Yusuf atıyordu. Oyuncular kaçırabilir. Bunu bir olumsuzluk olarak değerlendirmiyorum. Yarın bir gün forma savaşı kızışacak ve zaman zaman biz karar vereceğiz. Ne olursa olsun olumsuz yönde bir insiyatif alma hakkımız yok. Görev verirsek yapacaklar” ifadelerini kullandı.

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