Trabzonspor'un borcu açıklandı!
Trabzonspor toplam borcunu açıkladı. Bordo mavililerin 31 Ağustos 2024 itibariyla 10 milyar 357 Milyon 387 bin 711 lira borcu bulunuyor.
Giriş: 21.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:18
Trabzonspor finansal durumunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo mavililerin 31 Ağustos 2024 tarihi itibari ile güncel borcunun 10 milyar 357 milyon 387 bin 711 lira olduğunu açıklandı.
Öte yandan Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 döneminde 322 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.
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