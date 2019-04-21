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Trabzonspor'un golcü ikilisi Rodallega-Nwakaeme

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un maçtaki gollerini atan Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme, bu sezon bordo-mavili takımın gol yükünü çekti. Rodallega ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda bordo-mavililer, ligde kazandığı 52 puanın 37'sini elde etti

Rodallega-Nwakaeme

Süper Lig'de şu ana kadar 52 gol atan takımda Kolombiyalı futbolcu Rodallega 13 golle en skorer oyuncu olurken, bu oyuncuyu 10 kez fileleri havalandıran Nijeryalı Nwakaeme takip etti.

İki futbolcu, Trabzonspor'un 52 golünün 23'üne imza atarak gollerin yüzde 44'ünü kaydetti.

38 PUANDA KATKILARI VAR

Rodallega ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda bordo-mavililer, ligde kazandığı 52 puanın 37'sini elde etti.

Karadeniz ekibi, iki oyuncunun gol attığı maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli mesafe katetti.

RODALLEGA'NIN GOLLERİ!

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü hafta deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada ise 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0 kazandıkları Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1'lik galibiyetleriyle sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmalarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü maçında bozdu, daha sonra da 21. haftada İstanbul'da 3-1 yenildikleri Galatasaray mücadelesinde ve 23. haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe müsabakasında 1'er gol attı. Rodallega, son golünü de Evkur Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

NWAKAEME SONRADAN AÇILDI

Sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli ile transfer edilen Nwakaeme, ligin geride kalan bölümünde forma giydiği 22 maçta 10 gole ulaşırken, gol pasları ve ortaya koyduğu futbolla takımına önemli katkı sağladı.

Nwakaeme, ligde ilk olarak Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarken, Beşiktaş deplasmanından 2-2 beraberlikle dönülen müsabakada da 1 gol kaydetti.

Karadeniz ekibinin sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandıran Nijeryalı oyuncu, deplasmanda 2-2 eşitlikle tamamlanan Kasımpaşa maçında takımının 2 golünü de kaydeden isim oldu.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un Akhisarspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, Antalyaspor'u 4-1 ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda 1'er gol attı.

Nwakaeme, ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırırken, 6 gol kaydetti.

Nijeryalı oyuncu, sezonun ikinci yarısında takımının en golcü oyuncusu oldu.

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