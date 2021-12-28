İlk yarıyı lider tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Bordo-mavililer kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.

İtalyan basınında yer alan haberde Trabzonspor'un İtalya Serie B takımlarından Benevento forması giyen Gianluca Lapadula ile ilgilendiği iddia edildi.

Haberde bordo-mavililerin Benevento forması giyen 31 yaşındaki forvet Lapadula'yı kadrosuna katmak istiyor.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Perulu oyuncu, bu sezon forma giydiği 16 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti.