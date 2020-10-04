Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper Vitor Hugo´yu transfer etti.

Bugün Türkiye´ye gelecek oyuncu akşam saatlerinde Trabzon´da olacak. 29 yaşındaki Sambacı, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

FIORENTİNA FORMASI GİYDİ

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya´da geçiren sol ayaklı stoper, İtalya Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras´a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor´un teklifini kabul etti.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Fiorentina´da oynadığı dönemde Beşiktaş´ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras´ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.