Spor Toto Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında konuk eden Trabzonspor, 2-1’lik galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig’de yaşadığı şansızlıkları da kırdı. Sarı-lacivertli takım karşısında 8 yıllık galibiyet özlemini dindiren bordo-mavililer 2 bin 986 gün sonra ezeli rakibini yenme başarısı gösterdi.
ÜNAL KARAMAN ELİ
Trabzonspor, 17 lig ve 1 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 18 maç sonra ezeli rakibini yenme başarısı gösterdi. Rakibini en son 2010 yılında 3-2'lık skorla yenen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kulübede yer alıyordu. Söz konusu tarihten beri deplasmanda ve Trabzon'da oynadığı maçları kazanamayan bordo-mavililer, bu defada teknik direktör olarak yer aldığı kulübede Fenerbahçe’yi eli boş gönderdi.
MİLLİ ARA ŞANSIZLIĞINI DA KIRDI
Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte milli aralar sonrası yaşadığı şansızlığı da kırdı. Trabzonspor, 2017 ve 2018 yıllarında ligler devam ederken Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen 6 ara sonrası oynadığı 6 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 11 puan kaybeden Karadeniz ekibi, hanesine ise son oynadığı Fenerbahçe maçıyla 7 puan yazdırdı. Bordo-mavililer bu sezon lige verilen 3. milli ara sonrası galibiyetle tanışarak bu alandaki şansızlığını da kırdı. Karadeniz ekibi daha önce lige verilen milli aralar sonrası Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalmıştı.
4 HAFTA SONRA KAZANMASINI BİLDİ
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de sıkıntılı günler geçirmesine rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 4 haftalık bir aradan sonra galibiyet özlemini de giderdi. Bordo-mavililer en son deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yenmişti. Bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0, Antalyaspor ve Bursasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Malatyaspor'a 5-0 mağlup olmuştu.
ALTYAPIDAN 5 OYUNCU
Trabzonspor uzun yıllar sonra özlediği bir tabloyu da Fenerbahçe maçında yaşadı. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen ve sarı-lacivertli takıma karşı olumlu futbol ortaya koyan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve oyuna sonradan giren Batuhan Artaslan sahadaki görüntüleriyle camiaya mesaj verdi.
EVİNDEKİ DERBİLERİ KAYBETMEDİ
Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı derbileri ise kaybetmedi. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medical Park Stadyumunda Galatasaray'ı 4-0 yenerken, 13'ncü haftada ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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