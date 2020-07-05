Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Süper Lig'de üst sıralara tutunmak isteyen Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u konuk etti. Haftanın öne çıkan maçı olan karşılaşma, lider Medipol Başakşehir'in Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında kazanmasıyla daha da önem kazandı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç hızlı başladı. İki takım da etkili ataklar geliştirirken skoru değiştirecek golü bulamadı. Müsabakanın 32. dakikasında Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullanan bordo-mavili ekip, 41. dakikada Jose Sosa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve devre arasına da bu skorla önde girdi.

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan ve atak bir görüntü çizen Karadeniz temsilcisi, 70. dakikada Filip Novak'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyı 90+3. dakikada Jean Michael Seri ile gole çeviren Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Ancak sarı-kırmızılı ekibin gol sevinci 2 dakika sürdü. Mücadelenin 90+5. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sörloth, farkı yeniden 2'ye çıkaran golü kaydetti. Karadeniz temsilcisi, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 61'e çıkardı ve lider Medipol Başakşehir'in maç fazlasıyla yakaladığı 5 puanlık farkı yeniden 2'ye indirdi. Galatasaray ise 52 puanda kaldı.

> Yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. Ligdeki son yenilgisini 15. haftada sahasında 2-1'lik skorla Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordo-mavili ekip, sonrasındaki müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz temsilcisi, son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

> Sörloth, gol krallığı yarışında zirvede

Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük rol oynayan Norveçli santrfor Alexander Sörloth, gol sayısını 21'e yükseltti. Bordo-mavili takımın sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiraladığı Sörloth, Galatasaray karşısında takımının 3. golünü kaydetti. Norveçli futbolcu, gol krallığı yarışında 20'şer golle zirveyi paylaştığı Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin önüne geçti. Sörloth, Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray ile Trabzon'da oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.

> Sosa'nın 7. golü

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, bu sezon 7. kez ağları sarstı. Karadeniz temsilcisinde orta sahanın önemli isimlerinden olan Arjantinli futbolcu, Galatasaray karşısında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray ağlarına gönderdiği topla bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti.

> Novak, gollerine devam ediyor

Bordo-mavili ekibin sol beki Filip Novak, bu sezonki 5. golünü kaydetti. Takımının en golcü isimlerinden olan Çekyalı savunma oyuncusu, 3. sezonunu geçirdiği Karadeniz temsilcisinde toplamda 13 gole ulaştı.

> İkili averaj Trabzonspor'da

Bordo-mavili ekip, Galatasaray'a karşı ikili averajda üstülük kurdu. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda ikili averaj avantajını da eline geçirdi.

> Karadeniz temsilcisi, İstanbul takımlarına karşı yine kaybetmedi

Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla yaptığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 13 lig maçı oynarken 5 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

> Hüseyin Çimşir'in bileği bükülmüyor

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer, 2 Ocak'ta takımın başına getirilen Çimşir döneminde 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.