DHA

Kulüp doktoru Hakan Çelik, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas´ın aynı gün çekilen MR´ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR´ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen´in ise dün çekilen MR´ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR´ından sonra değerlendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.