Trabzonsporlu Okay Yokuşlu: Şampiyonluk heyecanını her zaman diri tutuyorum - Trabzonspor Haberleri

Okay Yokuşlu: Şampiyonluk heyecanını her zaman diri tutuyorum Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, kulüp dergisine konuştu.

