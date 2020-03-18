Trabzonspor´un kadro maliyeti azaldı

UEFA´nın zorunlu kıldığı Finansal Fair Play kurallarına uyma noktasında 2018-19 sezonundan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan Trabzonspor, sezon başında transfer edilen Daniel Sturridge ile John Obi Mikel´in ayrılıklarından sonra yıllık maaş maliyetini 21 milyon 300 bin TL daha düşürdü. Geçtiğimiz haftalarda Daniel Sturridge ile ve son olarak John Obi Mikel ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini fesheden bordo-mavililerde 126 milyon 157 bin 400 TL olan yıllık kadro maliyeti, bu iki oyuncu ile yolların ayrılmasının ardından 104 milyon 857 bin 400 TL´ye geriledi.

GELEN VE GİDENLERLE KADRO MALİYETİ YAKLAŞIK 21 MİLYON TL AZALDI

Devre arası bordo mavili takımın kadrosuna katılan Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal için toplam yıllık 13 milyon 581 bin TL maaş ödeyecek olan bordo-mavililerde devre arası transfer döneminde Ogenyi Onazi, Ivanildo Fernandes, Donis Avdijaj ve Fıratcan Üzüm de takıma veda etmiş, bu dört oyuncu ile de yolların ayrılmasının ardından kadro maliyeti 13 milyon 220 bin TL daha düşmüştü. Devre arası transfer dönemi ve son olarak Sturridge ile Mikel´in ayrılıklarının ardından ikinci yarı itibariyle toplamda 34 milyon 520 bin TL´lik maaş yükünden kurtulan Trabzonspor´da gelen oyuncuların maaşları da eklendiğinde kadro maliyetinde toplamda 20 milyon 939 bin TL civarı bir düşüş yaşandı.