İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Ayrıca Ankara'da da bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. İki büyükşehirde yola çıkacak olan araç sahipleri, 29 Ekim İstanbul'da ve Ankara’da trafiğe kapalı yollar listesi araştırmalarına başlandı. Peki, 29 Ekim Salı günü bugün İstanbul'da ve Ankara’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte 29 Ekim İstanbul ve Ankara trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...