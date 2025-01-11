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        Trafiği durduran TIR kazası!

        İstanbul Esenyurt'ta D-100 Karayolu'nda bir TIR bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:07
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        Trafiği durduran TIR kazası!
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        Esenyurt D-100 Karayolu Avcılar istikametinde seyir halindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        DHA'nın haberine göre kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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