Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
Ankara'da, trafikte 'yol vermeme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi 66 yaşındaki Kızhanım Dündar'ı kazara göğsünden vurup ölümüne neden olan 70 yaşındaki Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K., 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki gün Cevdet Dündar (70), trafikte 'Yol vermeme' nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı.
KOCASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı.
KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Bu sırada kurşunlardan biri Halit K.'nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ
Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Cevdet Dündar ile Halit K., çıkarıldıkları mahkemece 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı. A.K. ise serbest bırakıldı.