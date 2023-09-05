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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme! - En son haberler

        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!

        Ankara'da, trafikte 'yol vermeme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi 66 yaşındaki Kızhanım Dündar'ı kazara göğsünden vurup ölümüne neden olan 70 yaşındaki Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K., 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:52
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        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki gün Cevdet Dündar (70), trafikte 'Yol vermeme' nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı.

        KOCASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı.

        KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        Bu sırada kurşunlardan biri Halit K.'nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

        Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden Cevdet Dündar ile Halit K., çıkarıldıkları mahkemece 'olası kastla öldürme' suçundan tutuklandı. A.K. ise serbest bırakıldı.

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