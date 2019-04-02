İstanbul Avcılar'da CHP'den belediye başkanlığını kazanan Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu. Avcılar’da bir önceki yerel seçimde CHP’nin yüzde 44 olan oy oranını da yüzde 52’ye yükselirken, Hançerli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her gün daha istekli çalışacağım, teşekkürler Avcılar” dedi.

O KAZADAN SONRA HUKUK EĞİTİMİ

Tokat'ta, 1975 yılında dünyaya gelen Hançerli, 1993 yılında üniversiteye gitmeden hemen önce geçirdiği kazada iki kolunu kaybetti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi hukuku alanında yüksek lisans yapan Avukat Hançerli, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuktan Sorumlu Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

BM İÇİN ENGELLİ RAPORU HAZIRLADI

Avcılar Belediye Meclisi üyeliği, İnsan Hakları Komisyonu üyeliği, Avcılar Belediyesi Hukuk Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunan Hançerli engelli hakları, ayrımcılık ve örgütlenme konularında onlarca seminere katılarak konuşmalar yaptı. Birleşmiş Milletler için raporlar hazırladı. Hançerli, engelliler ve engelli dernekleri adına Danıştay ve yerel mahkemeler nezdinde gönüllü olarak onlarca dava takip etti.

ŞEFFAFLIK VE EŞİTLİK SÖZÜ

Turan Hançerli, seçim çalışmalarında halka, şeffaflık ve eşitlik sözü vermişti. İlçenin acil çözüm bekleyen imar, konut, trafik, otopark gibi sorunlarına yönelik çözüm önerilerini dile getiren Hançerli, belediyenin gelir gider tablosunun, meclis toplantılarının, hatta ihalelerinin internet üzerinden canlı yayımlanacağını söylemişti. Hançerli’nin geçen dönem ücretleriyle ilgili sorunlar yaşayan ve sendikalaşma mücadelesi veren belediye çalışanlarına vaadi ise "İşçilerin parası ödenmeden başka yerlere harcama yapmayacağız, örgütlenme özgürlüğü ise olmazsa olmazımız” demişti.