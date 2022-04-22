Trafik magandaları paylaştı, ceza yağdı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Başakşehir, Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde trafikte drift ve makas atan sürücüler sosyal medyadan tespit edilip, toplamda 44 bin 870 TL para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte drift ve makas atarak hem diğer sürücüleri hem de kendilerini tehlikeye atan sürücülere yönelik çalışma yaptı. Sosyal medya görüntülerini inceleyen ekipler, 4 sürücünün kimliğini tespit etti.

İki sürücünün Başakşehir Atatürk Olimpiyat Parkı civarında drift ve makas attığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.K ve F.N yakalandı. Yakalanan 2 sürücüye 26 bin 193 lira para cezası kesildi. Ümraniye Deve Geçidi Tüneli'nde bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücü M.S.'ye ise 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde ise drift yapan bir sürücü belirlendi. A.A.T.'ye ise toplam 9 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

Toplamda sürücülere 44 bin 870 lira ceza kesilirken, F.N ve A.A.T.'nin sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. M.S'nin aracı ise 2 ay trafikten men edilirken, sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.