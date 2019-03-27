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İstanbul E-5 karayolu ve TEM otoyolu başta olmak üzere trafiğin en işlek noktalarında kimi zaman motosiklet ile kimi zaman da otomobille tehlikeli hareketler yapan magandalara bir yenisi daha beklendi.
İHA'nın haberine göre, E-5 karayolu Avcılar mevkiinde bir motosikletli, sevgilisi genç kızı gezdirmek için kaskını takarak motosikletine bindirdi.
TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİ
Genç sürücü, ardından karayoluna çıkarak bir anda hızlanmaya başladı. Bir süre sonra süratli sayılabilecek bir hıza ulaşan sürücü, trafikteki onlarca aracın arasında “makas” atmaya başladı. Bu durumdan oldukça rahatsız olan genç kız ise sevgilisini yavaşlaması konusunda uyardı. Son sürat devam eden maganda, bu kez de motosikletin ön tekerleğini kaldırarak gitmeye başladı. Araçların arasından bu şekilde geçen ve metrelerce giden maganda hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
YALVARDI YİNE DE DURMADI
Sevgilisinin korkudan çığlık atmaya başlamasına rağmen ne hız kesen ne de akrobatik hareketlerinden vazgeçen maganda adeta terör estirdi. Görüntülerde, genç kızın “Düşeceğim, ne olur dur. Ne olur yavaşla, hayır” diyerek motosikletten inmek istemesi ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
TEK TEKER ÜZERİNDE 'MAKAS'
Öte yandan aynı motosikletli maganda bir başka görüntüde ise, Ataköy sahil yolunda defalarca trafikte tek tekerlek üzerinde giderek sürücülerin güvenliğini ve trafiği tehlikeye attı. Magandalıkta sınır tanımayan motosikletlinin tek tekerlek üzerinde giderken bir de makas atması yürekleri ağza getirdi. Tüm bunları yapan maganda, o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin canını tehlikeye atan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
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