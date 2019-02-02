Dünyada büyük şehirlerin ortak sorunlarından biri olan trafik, geliştirilen yapay zeka sistemleri ile artık bir problem olmaktan çıkıyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, teknoloji devi Alibaba'nın yönetim merkezinin bulunduğu Çin'in Hangzhou kenti, söz konusu problem ile karşı karşıya kalan adreslerden biri olarak biliniyor. Öyle ki, 7 milyon nüfuslu kent, Çin'in trafiği en yoğun şehirleri sıralamasında 5'inci basamaktan kısa süre içinde 57'inci sıraya gerilemesi ile gündeme gelmiş durumda.

Bu durumun başlıca nedeninin Alibaba'nın geliştirdiği bir yapay zeka çözümü olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda City Brain (şehir beyni) isimli bir sistem geliştiren Alibaba, Hangzhou'daki kameralardan ve GPS verilerinden binek araçların ve toplum taşıma vasıtalarının lokasyonlarını tespit ediyor.

'HESAPLAMA GÜCÜ FARK YARATACAK'

Alibaba'dan yapılan açıklamada, platformun toplanan bilgileri analiz ederek, iş çıkış saatlerinde yaşanan yoğun trafiği azalttığı ve ilk yardım araçlarının da acil müdahale süresinin kısalttığı bildirildi.

Alibaba Teknoloji Yönlendirme Komitesi Bakanı Wang Jian, "Çin'deki şehirler muhtemelen diğer şehirlerden daha fazla zorlukla karşı karşıya kalıyor. Ancak, makine öğrenmesi (machine learning) gibi yeni gelişen teknolojilerle, topluluklar su kıtlığı gibi sorunları çözecek araçları bile elde ediyorlar. Sonunda, her şey tıpkı elektriğe bağlı olduğumuz gibi hesaplama gücüne bağlı olacak" dedi.

BAŞKA KENTLERDE DE KULLANILIYOR

Alibaba'nın Çin'de devreye aldığı City Brain, dünyanın farklı kentlerinde de kullanılıyor. Bu adreslerden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un yanı sıra, Volkswagen ve Siemens'in de birlikte çalışarak Alibaba'nın City Brain'ine rakip bir sistemi Almanya'nın Wolfsburg kentinde test ediyor.

McKinsey Global Institute'ün raporuna göre, dünyadaki en 'akıllı' şehirler bile, söz konusu uygulamaların ilk örneklerine sahne oluyor. Raporda, teknolojinin hızlı gelişimine bağlı olarak akıllı şehir uygulamalarının da etki alanını artıracağı ve yeni çözümler sunacağı belirtiliyor.

6 YIL İÇİNDEN TRAFİĞİ YÜZDE 20 AZALTACAK

Raporda, akıllı şehir uygulamaları sayesinde iş saatindeki trafik yoğunluğunun 2025 yılına kadar yüzde 15 ile yüzde 20 arasında azaltılacağı öngörüsünde bulunuluyor.

Fakat, her ne kadar trafik yoğunluğunu azaltmak için kullanılıyor olsa da, akıllı şehir uygulamaları kapsamında sayısı gittikçe artan şehir içi kameraların kişisel gizliliği ihlal etme riski bulunuyor. Bu riski doğrulayan Alibaba Teknoloji Yönlendirme Komitesi Bakanı Wang Jian, "Kişisel gizliliğin ihlali konusunda daha çok çalışmayız. Öte yandan, City Brain gibi projelerin yarattığı fayda arttıkça, endişelerin azalacağını tahmin ediyoruz" dedi.





