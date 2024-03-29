Trafikte selektör kavgası

Ankara'da bir otomobil sürücüsü, Hollanda Caddesi'nde iddiaya göre, önünde ilerleyen taksiye "selektör" yaptı.

Duruma öfkelenen taksi şoförü ise otomobilin önünü keserek, "niye selektör atıyorsun" diyerek bağırmaya başladı.

İkili arasında çıkan tartışma kavga dönüştü. Taksici, Libya uyruklu otomobil sürücüsüne yumruk atmaya çalıştı. O anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.