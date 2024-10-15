Trafikte yol verme kavgası: Aracın camından çıkarıp dövdüler

Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde geçen hafta perşembe günü iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları aracın sürücüsüne saldırdı. Saldırganlar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla dövdü.

Korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kavganın hemen ardından bölgeye polis ekipleri geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.