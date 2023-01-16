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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da trafikteki kavgada kendilerine ateş açan magandayı öldürdü! - Güncel haberler
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Ümraniye'de dehşet! Trafikteki kavgada kendilerine ateş açan magandayı öldürdü

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Ümraniye'de sanayi sitesi önünde kavga eden iki sürücüden biri silah çıkarınca esnaf olaya müdahale etti. Zanlı ise esnafa ateş ederek 4 kişiyi yaraladı. Düşen silahı alan bir işyeri sahibi ise sürücüye ateş edip öldürdü

İstanbul'da trafikteki kavgada kendilerine ateş açan magandayı öldürdü! - Güncel haberler
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DHA

İstanbul Ümraniye'de, iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı.

DHA'nın haberine göre kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi.

DÜŞEN SİLAHI ALIP ATEŞ ETTİ

Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti. Sürücü ateş ederek 4 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü.

Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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