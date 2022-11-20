Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Trakya bölge karması seçmeleri Lüleburgaz'da yapıldı

Lüleburgaz'da milli takıma sporcu yetiştirmek için Trakya bölge karması seçmeleri yapıldı.

Trakya bölge karması seçmeleri Lüleburgaz'da yapıldı
AA

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen seçmelere 2009 doğumlu Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan amatör futbolcular katıldı.

Yapılan seçmelerde oluşturulan karma takımlar arasında maçlar oynandı.

TFF Trakya Bölge Sorumlusu Kamil Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçmeler sayesinde milli takım futbolcu bilgi havuzunun oluşturulduğunu söyledi.

Seçmelerde gençlerin performanslarının ölçüldüğünü ifade eden Doygun, milli takıma seçilen sporcuların yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacağını belirtti.

Haberin görseli TFF'den alınmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Victor Nelsson uğurlamayı unutamıyor!
FUTBOL Nelsson uğurlamayı unutamıyor!
Altınordu, galibiyeti unuttu
FUTBOL Altınordu, galibiyeti unuttu
Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda? Katar Ekvador maçı ilk 11'ler
FUTBOL Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünya Kupası açılış töreni saat kaçta? Dünya Kupası açılışında hangi şarkıcılar sahne alacak?
FUTBOL Dünya Kupası açılış töreni saat kaçta?
Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye yok mu?
FUTBOL Türkiye Dünya Kupası'nda var mı?
Türkiye - Çekya maçı yazar yorumları! Uğur Meleke: Milli takımın planı belli oldu... - Spor haberleri
FUTBOL "Keşke biz de olsaydık"
Türkiye: 2 - Çekya: 1 MAÇ SONUCU | Türkiye A Milli takım golleri ve maç özeti
FUTBOL Çekya'yı da devirdik!
Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? Milli maç canlı yayını HD izle
FUTBOL Milli Takım'ın Çekya 11'i
Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!
FUTBOL Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!
Arda Güler ilk kez milli oldu! - A Milli Takım haberleri
FUTBOL Arda Güler ilk kez milli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.