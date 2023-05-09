Üreticilerin hızla tarlalarını hazırlama ve ekim çalışmalarına başladığını anlatan Şaylan, "Ayçiçeği, buğday ve mısır gibi stratejik bir ürün. Türk halkı da ayçiçeği yağını seviyor. Bu yüzden ayçiçeği bizim için çok önemli. Biz ülke olarak tüketimimizin yüzde 50'si kadarını üretebiliyoruz. Verim artışıyla birlikte üretimimizi yüzde 60 yüzde 70'lere çekebilirsek ülkemiz ve üreticiler için kazançlı olur" diye konuştu.