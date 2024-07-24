Tralleis'in 'İstiklal Caddesi' gün yüzüne çıkarılıyor

"35-40 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI BİR KENT"

Kazı çalışmalarını şehrin en hareketli yeri olarak bilinen sütunlu caddede yoğunlaştırdıklarını dile getiren Çekilmez, şöyle devam etti:

"Daha önce küçük olan bu caddenin milattan sonra ikinci yüzyıla geldiğimizde 13 metreye kadar genişletildiğini biliyoruz. İşte bu genişlik aslında bize kentin ticari ve sanayi boyutunu da gösteriyor. O nedenle Tralleis Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminde çok büyük bir kentti. 35-40 bin kişinin yaşadığı bir kent olduğunu düşünüyoruz. Seramik ticaretinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Antik yazarlar bile bahsediyorlar. Burada üretilen seramiklerin dünyanın çok farklı yerlerine dağıtıldığını görüyoruz."