9. Transanatolia Rally Raid yarışı, Abant Tabiat Parkı'nda başladı. Abant'ta bir otelin önünde toplanan ekipler, star öncesinde motosiklet ve diğer araçların bakımlarını yaptı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 7 ülkeden 137 sporcunun 84 araçla katıldığı yarışın startı, Abant Tabiat Parkı'nda verildi.

Rallinin ilk gününde Beypazarı, Nallıhan ve Gordion etaplarını tamamlayacak sporcular, Haymana'da mola verecek.

Acıgöl, Kapadokya, Kahramanmaraş, Nemrut Dağı ve Mardin etaplarını da geçecek sporcular, 7'nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye ulaşacak.

Toplam 2 bin 300 kilometrelik rotayı takip edecek ralliciler, çeşitli etaplarda mücadele edecek.

"ÇOK CİDDİ BİR NAVİGASYON VE STRATEJİ YARIŞI"

Zorlu yarış öncesi Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, uzun soluklu ve strateji ağırlıklı olan yarışlara her türlü arazi aracı, motosiklet, ATV, otomobil ve kamyonların katıldığını söyledi.

Yarışlarda sadece hızlı olmanın yetmediğini, dayanıklılığın da önemli olduğunu ifade eden Büyükpınar, "Aynı zamanda çok ciddi bir navigasyon ve strateji yarışı. İlk defa FIA şampiyonasına aday olduk. Eğer adaylığımız bu yarışın sonunda kabul edilirse Türkiye'nin ikinci FIA, yani Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun desteklediği bir şampiyona haline gelecek. Şu anda dünyada bu kategoride 4 yarış var. Biz de beşincisi olma yolundayız." dedi.

"YARIŞIN ARKASINDA TARİH, KÜLTÜR VE COĞRAFYA VAR"

Transanatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen de 2 bin 300 kilometrelik bir parkuru 7 gün içinde tamamlayacaklarını söyledi.

18 özel etabın yer aldığı parkurda 129 sporcunun 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 '4X4' araç ve 3 kamyonla mücadele edeceğini belirten Çelen, şunları kaydetti:

"Yarışın arkasında tarih, kültür ve coğrafya var. Ülkemizin önemli coğrafi güzelliklerini, doğal değerlerini, tarihi değerlerini, kültürünü öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın bir sloganı vardı, tarihin sıfır noktasına yolculuk. Yarış Göbeklitepe'de bitecek. Kısacası bu yolculuk Bolu’dan tarihin sıfır noktasına bir yolculuk olacak."

Otomobil kategorisinde yarışacak sporculardan Mert Becce ise yarışın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de motor sporları için çok önemli bir organizasyon, inanılmaz bir maraton. Bizim için en zorlu ve en keyifli yarış." diye konuştu.

HER SINIFTAN RALLİCİ KATILIYOR

TransAnatolia’da enduro sınıfı arazi motorsikletleri, 4x4 ve 6x6 arazi araçları, ATV ve kamyonlar dört ayrı kategoride ve bir arada yol dışı etaplarda mücadele edecek. TransAnatolia organizasyonuna ralli, raid ve macera olmak üzere üç ayrı sınıfta katılımcı kabul ediliyor. Ralli sınıfına katılan yarışçılar özel etaplarda zamana karşı yarışıyor. Raid sınıfındaki yarışçıların ise navigasyon yetenekleri değerlendirilerek sıralama yapılıyor.

Organizasyon profesyonel katılımcıların yanı sıra ralli deneyimi yaşamak isteyen amatör sporculara da ev sahipliği yapıyor. TransAnatolia’nın macera grubu olarak adlandırılan üçüncü grup amatör katılımcıları parkurun diledikleri bölümlerini hiçbir değerlendirme kriteri olmadan katediyor, ancak günün sonunda kamplarında yarışçılarla aynı ortamı paylaşarak yarış atmosferini yaşıyor.

TÜRKİYE'NİN 2. FIA ETKİNLİĞİ OLMA YOLUNDA

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle bilikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılıyor.