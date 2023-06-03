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Transferin gözdesi Orkun Kökçü!

Feyenoord formasıyla bu sezon Hollanda Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Orkun Kökçü için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

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  • Transferin gözdesi Orkun Kökçü! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Hollanda Ligi'nde Feyenoord formasıyla bu sezon şampiyon olan Orkun Kökçü hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.
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    Arsenal başta olmak üzere ismi Premier Lig ekipleriyle anılan 22 yaşındaki milli futbolcunun bu kez Portekiz şampiyonu Benfica'nın radarına girdiği iddia edildi. 
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    Hollanda'dan Algemeen Dagblad'da yer alan habere göre; genç oyuncuları parlatıp satmasıyla ünlü olan Benfica'nın yeni hedefinin Orkun olduğu belirtildi.
  • Transferin gözdesi Orkun Kökçü! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Kariyerinde basamak atlamak isteyen Orkun'un da Benfica'ya sıcak baktığı kaydedildi.
  • Transferin gözdesi Orkun Kökçü! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Orkun'un menajerinin bir haftadır Benfica ile görüşme halinde olduğu aktarılırken, Feyenoord'un da gelecek sezon planlamasını kaptan Orkun'suz yapmaya başladığı ifade edildi.
  • Transferin gözdesi Orkun Kökçü! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in kendisi hakkındaki planlarının farkında olan başarılı orta saha oyuncusunun, son kararını vermek için önnüde uzun bir süre olduğunun da altı çizildi.
  • Transferin gözdesi Orkun Kökçü! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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  • Transferin gözdesi Orkun Kökçü! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord formasıyla 46 resmi maça çıkarken, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 
  • Transferin gözdesi Orkun Kökçü! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Feyenoord ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Orkun'un güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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