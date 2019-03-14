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Tüm dünyayı kasıp kavuran trend: Trashtag

Giriş: 14.03.2019 - 14:44 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dünya’da yılda 1.3 milyar ton evsel atık çıkıyor. Atıklardan 258-368 milyonu çöp sahalarında birikirken, yüzde 80'i ise okyanuslara dökülüyor. Son zamanlarda sosyal medyada yayılan #Trashtag trendiyle çöplerle dolu yerler temizleniyor ve atıklarla kaplı yerin öncesi-sonrası fotoğrafları paylaşılıyor

  • 1Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    Twitter'da popüler olan hashtag'ler veya Instagram trendleri, çoğunlukla eğlence ve meydan okumalar üzerine kurulu.

  • 2Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    Ancak son zamanlarda sosyal medyada yayılan #Trashtag trendi gezegenimizin geleceği ve temizliği için oldukça mutluluk verici. 

  • 3Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    Dünya'da yılda 1.3 milyar ton evsel atık çıkıyor. Atıklardan 258-368 milyonu çöp sahalarında birikiyor. 

     

  • 4Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    Çöplerin yüzde 80'i ise okyanuslara dökülüyor. Öte yandan atıkların 2050'ye kadar 3.4 milyar tona çıkması tahmin ediliyor. 

     

  • 5Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    Sosyal medyanın gücüyle giderek daha fazla kişiye ulaşan Trashtag ise hızlı ve kapsamlı olmasıyla umut vadediyor.

     

  • 6Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    Trashtag'e göre sosyal medya kullanıcıları ilk başta çöp dolu bir yerin fotoğrafını çekiyor, sonrasında orada bulunan bütün çöpleri temizliyor ve bölgenin yeni halini paylaşıyor. 

     

  • 7Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    Bu trend gün geçtikce daha fazla insana ulaşarak yayılıyor. Trashtag'in ilk olarak bir Reddit kullanıcısının çöp topladıktan sonra çektiği fotoğrafla başladığı tahmin ediliyor.

  • 8Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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    İşte çevre dostu trende uyan kullanıcıların paylaşımları...

  • 9Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 10Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 11Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 12Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 13Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 14Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 15Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 16Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 17Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 18Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 19Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 20Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 21Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 22Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 23Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 24Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 25Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 26Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 27Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 28Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 29Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 30Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 32Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 33Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 34Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 35Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 36Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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  • 37Trashtag nedir? İşte tüm dünyayı kasıp kavuran trend Trashtag'in anlamı
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