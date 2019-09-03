TCDD, alt yapı ve taşımacılık olarak ikiye bölündü. Bu şirketlerde, Hazine’nin her yıl milyarlarca liralık desteği söz konusu. Taşımacılık AŞ de özellikle son yıllarda trenlere yoğun talep olmasına ve trenlerin gece-gündüz yüzde 100 doluluk oranıyla sefer

yapmasına karşın Hazine’den destek alıyor.

HABERTÜRK’ün görüşlerine başvurduğu uzmanlar ve yetkililere göre bunun nedeni temelde bilet fiyatları… Dünyada tren bilet fiyatları belirlenirken temel alınan bir ölçüt olduğunu belirten uzmanlar, “Buna göre tren biletinin, aynı hatta sefer yapan uçaktan ucuz, otobüsten pahalı olması gerekiyor” dedi.



“3 YILDIR ARTIŞ YOK”

Yetkililer, bilet fiyatlarına işaret ederek, tren bilet fiyatlarına son 3 yıldır artış yapılmadığını belirterek, “Zaman zaman çalışmalar ve hesaplamalar yapıldı. Talepte bulunuldu. Bu yıl başında da bazı çalışmalar yapıldı. Ancak, artış yönünde bir karar alınmadı. Fiyatlar değişmedi” diye konuştu.

Bu durumun, tren bilet fiyatlarında uçak ve otobüs bakışlı dengeyi de olumsuz etkilediği değerlendiriliyor.



KULİSLERDE KONUŞULANLAR

Şimdi, Ankara’da tren bilet fiyatlarıyla ilgili kulislerde ve ilgili birimlerin koridorlarında konuşulanları aktaralım. Tren biletlerinde, yüzde 15 dolayında bir artış konuşuluyor. Bu artış ne zaman yapılır? Birkaç ay içinde yeni tarifelerin uygulamaya konulma olasılığı var. Ancak, yeni yılın da beklenebileceği belirtiliyor. Gözler, bu çalışma ve kararla ilgili olarak Hazine ve Maliye ile Ulaştırma bakanlıklarında olacak.