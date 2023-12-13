Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Trendyol 1. Lig'in en az gol yiyen takımı Göztepe - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'in en az gol yiyen takımı Göztepe

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 15 hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:04 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe gol yemiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göztepe, son haftalarda gösterdiği savunma performansıyla dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov’un gelmesiyle birlikte oynadığı son 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon Ümraniyespor, Altay, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor, Giresunspor ve Gençlerbirliği maçlarında kalesinde gole kapatan İzmir ekibi, Sakaryaspor (1), Çorum FK (2), Bandırmaspor (1), Kocaelispor (1) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında ise rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. Durum böylece olunca sarı-kırmızılılar, 15 hafta itibarıyla kalesinde gördüğü 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

        MAME DİOUF'SUZ GÖZTEPE, 13 GOL KAYDETTİ

        Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen ve bu sezon sadece 2 gol, 1 asistlik katkı veren Mame Diouf, sakatlığından dolayı son haftalarda forma şansı bulamazken, Göztepe de bu dönemde gol yollarında etkili bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsünden yoksun çıktığı maçlarda Erzurumspor FK ve Tuzlaspor’a 2’şer gol, Giresunspor ile Gençlerbirliği’ne de 3’er gol atmayı başardı. Göztepe, Türkiye Kupası’nda da TFF 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK ağlarını 3 kez sarsarak, golcü oyuncusu Mame Diouf’un olmadığı bu süreçte toplam 13 gol kaydetmeyi başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"