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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trendyol Grup Başkanı Çetin: Spora desteğimizi sürdüreceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Trendyol Grup Başkanı Çetin: Spora desteğimizi sürdüreceğiz

        Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, EURO 2024'te A Milli Takımımızın Portekiz ile karşılaştığı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Dortmund'da konuşan Çetin, spora yatırımlarını devam ettireceklerini belirterek, "Bu yıl operasyonel anlamda güçlü olduğumuz Almanya'da düzenlenen EURO 2024'ün ana sponsoru olduk. Kadın milli voleybol takımımızın destekçisi olarak Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda yanlarındaydık. Geçen yıl Süper Lig'in sponsoru olduk ve son olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi 'E-Ticaret Hizmetleri Partner'i olduk. Her alanda sporcularımıza desteğimizi sürdürüyoruz ve bu desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da devam ettireceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 08:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 08:39
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        "Spora desteğimizi sürdüreceğiz"
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        EURO 2024’ün ana sponsoru olan Trendyol’un Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Almanya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Takımımızın Portekiz ile karşılaştığı Dortmund’da maç öncesi konuşan Çetin, spora yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

        Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin şöyle konuştu: "Trendyol olarak Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’daki en büyük e-ticaret şirketi olma vizyonumuzu sürdürüyoruz. Son iki yılda bu bölgelerde yirmi ülkede lokal uygulamalarımızla on milyona yakın aktif müşterimize hizmet veriyoruz. Almanya’da ise şu an üç milyondan fazla aktif müşteriye ulaştık ve tüm Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan’da hızla büyümeye devam ediyoruz. Geçen sene Orta Doğu’da altı ülkeye açıldık ve şu an Riyad, Dubai ve Katar’da da çok hızlı büyüyoruz. Avrupa’da Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi komşu Balkan ülkelerinde de büyüme hedefimiz var.

        Hem ülkemizde hem de dünyada müşterilerimizin spor dünyasına duydukları ilginin farkında olarak spora olan yatırımımızı her zaman devam ettireceğiz. Bu yıl operasyonel anlamda güçlü olduğumuz Almanya’da düzenlenen EURO 2024’ün ana sponsoru olduk. Kadın milli voleybol takımımızın destekçisi olarak Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda yanlarındaydık. Geçen yıl Süper Lig’in sponsoru olduk ve son olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partner’i olduk. Her alanda sporcularımıza desteğimizi sürdürüyoruz ve bu desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda da devam ettireceğiz."

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        Türk üretici, esnaf ve satıcılarını sınır ötesi ticarette güçlendirmek, ülkemiz ve küresel e-ihracat ekosistemini büyütmek hedefiyle yurt dışı yolculuğuna son yıllarda hız kazandırdıklarını belirten Çağlayan Çetin, “Yurt dışı faaliyetlerimiz kapsamında da ilk yurtdışı pazarımız Almanya oldu. 2022 yılında girdiğimiz bu pazarda kısa sürede 200’den fazla Türk markasının, tümü Türkiye’de üretilen binlerce ürününü Almanya pazarına taşıdık. 2023 yılında Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Yurtdışı yolculuğumuzu Almanya’nın ardından Azerbaycan’da sürdürdük. Açıldığımız ilk günden bu yana Azerbaycan’ın açık ara en çok indirilen ve kullanılan platformu olduk. Bir sonraki durağımız ise Körfez bölgesi oldu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu pazarda çok kısa bir sürede 2 milyon müşteriye ulaştık. Hedefimiz Körfez bölgesinde sene sonunda 5 milyon müşteriye ulaşmak. Yurt dışı pazarlarımıza 2024 yılında, Doğu Avrupa’yı da ekledik. Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’da operasyonlarımıza başladık. Bu ülkelerin yanı sıra 2021 yılından bu yana 27 Avrupa ülkesinde kendi platformumuzla hizmet veriyoruz. Ayrıca 2023 yılında, 100’ü aşkın ülkede, “Made in Türkiye” etiketli 6 milyonu aşkın ürünü tüketicilerle buluşturduk” dedi.

        E-ihracatı, Türk ürün ve satıcıları için sürdürülebilir hale getirdiklerini ifade eden Çetin, son bir yılda 90 bini aşkın satıcıyı e-ihracatçı hale getirdiklerini, dijitalleştirdiklerin KOBİ’ler ve üreticilerin e-ihracatta, 2023 yılında, 750 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, pazarlama ve iletişimde global kulvarda olduklarını söylerken, “UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneriyiz. Tüm dünyada merakla beklenen turnuvada Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda farklı bir noktaya taşıyoruz. 23 Haziran Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kuruluşu ve modern olimpik hareketin doğum günü olarak kabul edilen Olimpik Gün. Biz de 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihinde bir ilke imza attık ve resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partner’i olduk. Bunu bir Türk marka olarak başarmış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olimpiyata özel bir koleksiyon için yaptığımız anlaşma ile yerli ürün ve üreticilerimizi dünya ile buluşturuyoruz. Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ‘Made in Türkiye’ etiketli olimpiyat koleksiyonu bugün dünya pazarlarında yerini almış durumda. Ürünler Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da satışa sunulmuş durumda. Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi (The Olympic Museum) de dahil olmak üzere Made in Türkiye etiketli ürünler tüm dünyayla buluşuyor” dedi.

        Türkiye’deki sponsorluklarına da değinen Çetin, “2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoruyuz. Ülkemizi, dünyanın en büyük spor organizasyonlarında temsil ederken, Türk sporunun gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. 2021 yılından bu yana Futbol Milli Takımları'nın resmi sponsoruyuz. Ayrıca Kadın Milli Takımlar ve Erkek Milli Takımlarının da resmi sponsoruyuz. Bildiğiniz gibi geçen seneden bu yana Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoruyuz. 2022 yılından bu yana Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoruyuz. Geçen yıl Milletler Ligi Şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonlukları ile hepimize büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları’nın, kupaya uzanan yolculuklarında yanlarında yer aldık. Takımımızın Olimpiyatlarda da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Biz de onların yanında olacağız. Türk sporunun sürdürülebilirliğine katkı hedefimiz doğrultusunda, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve Türkiye’de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen TVF Fabrika Voleybol Okulları’nı da destekliyoruz. Sporun birleştiren gücüne inancımız ile Türk sporunu ve bizleri gururlandıran sporcularını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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