2025-2026 Süper Lig sezonunun ilk derbi heyecanı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanıyor. Ligde 7 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 10 puanla ikinci basamakta bulunan bordo-mavilileri Kadıköy’de konuk edecek. Sezonun açılış derbisinde iki takım da 3 puan için sahada olacak. İşte Süper Lig’de Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin öne çıkan detayları…