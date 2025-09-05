2025- 2026 sezonu derbi takvimi: Fenerbahçe- Trabzonspor derbi maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ligde kısa bir Milli ara verildi. Futbolseverler ise sezonun ilk derbisini heyecanla bekliyor. 2025-2026 sezonunun ilk büyük karşılaşması Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Dünya Kupası eleme müsabakalarının ardından Süper Lig 5. hafta fikstürü ile yeniden başlayacak. Peki, Fenerbahçe- Trabzonspor derbi maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe- Trabzonspor maçının tarihi ile 2025- 2026 sezonu derbi takvimi...
2025-2026 Süper Lig sezonunun ilk derbi heyecanı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanıyor. Ligde 7 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 10 puanla ikinci basamakta bulunan bordo-mavilileri Kadıköy’de konuk edecek. Sezonun açılış derbisinde iki takım da 3 puan için sahada olacak. İşte Süper Lig’de Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin öne çıkan detayları…
FENERBAHÇE- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk derbisi 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Dev mücadele, Chobani Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde futbolseverlerle buluşacak.
Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK YARI DERBİ TAKVİMİ
5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş