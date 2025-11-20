Beşiktaş- Samsunpsor maçı için geri sayım başladı. Ligde lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, evinde Samsunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Samsunspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta eksiklikler dikkat çekiyor. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, Beşiktaş- Samsunspor maçının saat kaçta oynanacağı taraftarların tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...