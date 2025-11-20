Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ediyor. Lig'de 5 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlübiyeti olan siyah beyazlılar, 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Öte yandan 6 galibiyet 5 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Samsunspor, 23 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 20.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:37
        Beşiktaş- Samsunpsor maçı için geri sayım başladı. Ligde lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan siyah-beyazlılar, evinde Samsunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Samsunspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta eksiklikler dikkat çekiyor. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, Beşiktaş- Samsunspor maçının saat kaçta oynanacağı taraftarların tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

        BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş- Samsunspor maçı 23 Kasım Pazar günü 17.00'de oynanacak.

        BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        BEŞİKTAŞ EKSİK OYUNCU LİSTESİ

        Orkun Kökçü- Kırmızı kart

        Rafa Silva - Şüpheli

        Mustafa Hekimoğlu- Uyluk kası gerilmesi

        Necip Uysal- Diz sakatlığı

