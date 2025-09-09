Eyüpspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli aranın ardından Süper Lig 5. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. TFF'nin açıkladığı kararla karşılaşmanın tarihi ve saati değişti. Peki, Eyüpspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
Süper Lig'de sezona 4'te 4 ile başlayan Galatasaray, 5. haftada ligin Eyüpspor'a konuk oluyor. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonda şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Eyüpspor maçında sahaya süreceği kadro tercihi merak ediliyor. Öte yandan milli takımda sakatlanan Osimhen'in ve yeni transfer İlkay Gündoğan'ın Eyüpspor karşısında forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. İşte, detaylar...
EYÜPSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor- Galatasaray maçı 13 Eylül Cumartesi günü 17.00'de oynanacak.
EYÜPSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Icardı
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip, Osimhen'in ayak bileği bağlarında gerileme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
İşte Galatasaray'ın Osimhen açıklaması:
"Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır."
NE ZAMAN DÖNECEK?
HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Victor Osimhen, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek; 18 Eylül'deki Eintracht Frankfurt maçına yetişme ihtimali yüksek.