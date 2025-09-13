Eyüpspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de sezona 4'te 4 ile başlayan Galatasaray, 5. haftada ligin Eyüpspor'a konuk oluyor. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonda şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Eyüpspor maçında sahaya süreceği kadro tercihi merak ediliyor. Öte yandan milli takımda sakatlanan Osimhen'in ve yeni transfer İlkay Gündoğan'ın Eyüpspor karşısında forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Eyüpspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli aranın ardından Süper Lig 5. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk oluyor. TFF'nin açıkladığı kararla karşılaşmanın tarihi ve saati değişti. Peki, Eyüpspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
EYÜPSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor- Galatasaray maçı 13 Eylül Cumartesi (bugün) saat 17.00'de oynanacak.
EYÜPSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Victor Osimhen, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek; 18 Eylül'deki Eintracht Frankfurt maçına yetişme ihtimali yüksek.
İLKAY GÜNDOĞAN OYNAYACAK MI?
Teknik Direktör Okan Buruk'un Eyüpspor karşılaşmasında İlkay Gündoğan'ı yedek kulübesinde başlatıp sonradan süre vermesi bekleniyor.