Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile mücadele edecek. Türk ekiplerinin Avrupa’daki tüm karşılaşmalarının 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacağı açıklanmıştı. Buna göre Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda Galatasaray - Young Boys maçını takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.