Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen milli arada Rusya’nın güçlü ekiplerinden Zenit ile özel maçta karşılaşacak. Fenerbahçe Zenit maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden yayınlanacak. FB hazırlık maçı TRT 1 canlı yayın izle linki ile şifresiz ve kesintisiz olarak izlenebilecek. Sarı-lacivertli takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ve uydu ayarları için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri ile şifresiz Fenerbahçe Zenit hazırlık maçı canlı izle!