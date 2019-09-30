TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti! Oya Yaylalı kimdir?

Oya Yaylalı'nın vefat haberini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti duyurdu.

Mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camii'nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.