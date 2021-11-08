Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın cebinden ilave meblağın çıkmasını önledik. Her vatandaşımıza yıllık 1500 TL'nin üzerinde enerji desteği vermiş olduk. Önümüzdeki dönemde TRT payı ile enerji fonu kesintilerini almama kararı aldık." açıklaması gündem konusu oldu.

2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL kasasına koymuştu. Bir başka değişle vatandaşlar faturarındaki yüzde 2’lik ek kesinti ile 1 yılda TRT’ye 1 milyar lira kaynak sağlamıştı.

Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL’lik bir elektirik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2’si TRT payıdır.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)

ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?

Türkiye’de nüfus ve elektrik tüketimi her geçen yıl arttığı için altyapı ihtiyacı da aynı hızda artar. Bu nedenle elektrik altyapı yatırımlarının karşılanabilmesi için tüm kullanıcılardan elektrik enerji fonu ücreti tahsil edilir. Bu oran enerji tüketim bedelinin %0,7’si üzerinden hesaplanmaktadır.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer alır. TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin %2’sine tekabül eder. Sanayi tipi kullanıcılardan TRT payı alınmamaktadır.