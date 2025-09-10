Habertürk
        TRT spikeri Gülden Özel, son yolculuğuna uğurlandı

        TRT spikeri Gülden Özel, son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Gülden Özel'in cenazesi toprağa verildi

        10.09.2025 - 15:29
        Son yolculuğuna uğurlandı
        TRT'de çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği Gülden Özel, dün hayata veda etmişti. 58 yaşında yaşamını yitiren Özel'in cenaze namazı, Ankara Kocatepe Camii'nde kılındı.

        Cenazeye; AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Gülden Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

        Gülden Özel’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

        GÜLDEN ÖZEL HAKKINDA

        TRT ekranlarının ve radyonun önemli isimleri arasında yer alan, çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi. 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

        Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi. 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu. TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi Özel, meslek hayatında verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkıda bulundu.

        #Gülden Özel
