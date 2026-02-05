"Trump anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile İran arasında Umman'da gerçekleşecek müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Leavitt yaptığı açıklamada, görüşmenin odak noktasının diplomasi olacağı belirtirken "ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor." diye konuştu.

Leavitt, ABD Başkanı'nın İran'dan nükleer kapasitesini sıfırlamasını istediğini ve bu konudaki tavrının açık olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.