Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Trump anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor" | Dış Haberler

        "Trump anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor"

        Beyaz Saray, ABD ile İran arasında Umman'da gerçekleşecek müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, odak noktasının diplomasi olacağı belirtilirken, "ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor." ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.02.2026 - 23:05 Güncelleme: 05.02.2026 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile İran arasında Umman'da gerçekleşecek müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

        Leavitt yaptığı açıklamada, görüşmenin odak noktasının diplomasi olacağı belirtirken "ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek istiyor." diye konuştu.

        Leavitt, ABD Başkanı'nın İran'dan nükleer kapasitesini sıfırlamasını istediğini ve bu konudaki tavrının açık olduğunu belirtti.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerin cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise, ülkesinin füze programı ve (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Ülke medyasına açıklama yapan Rızai, yarın Umman'da yapılacak ABD ile müzakerelerde füze programı ile (düşük düzeyli) uranyum zenginleştirme konularının İran’ın "kırmızı çizgileri" arasında yer aldığını söyledi.

        Rızai, "İran'ın kırmızı çizgileri değişmedi ve eğer Amerikalılar aynı önceki yöntemle müzakerelere katılmak ve örneğin sıfır zenginleştirme gibi taleplerde bulunmak istiyorlarsa, şimdiden müzakerelerin başarısız olduğu söylenmelidir." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde çıkan yangında 11 hükümlü dumandan etkilendi

        Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden İl AFAD Merkezi'ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?