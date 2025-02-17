Trump, "çok yakında" Putin ile görüşecek | Dış Haberler

Trump, "çok yakında" Putin ile görüşecek | Dış Haberler

Trump, "çok yakında" Putin ile görüşecek ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok yakında" görüşebileceğine inandığını açıkladı. Trump, Zelenskiy'nin Rusya ile müzakerelere katılacağını söyledi

Reuters / Habertürk Giriş: 17.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 17.02.2025 - 01:00 facebook

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