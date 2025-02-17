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        Haberler Dünya Amerika Trump, "çok yakında" Putin ile görüşecek | Dış Haberler

        Trump, "çok yakında" Putin ile görüşecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok yakında" görüşebileceğine inandığını açıkladı. Trump, Zelenskiy'nin Rusya ile müzakerelere katılacağını söyledi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 00:42 Güncelleme: 17.02.2025 - 01:00
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        Trump, "çok yakında" Putin ile görüşecek
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        ABD Başkanı Trump, barışı sağlamak için yoğun şekilde çalıştığını belirtti ve hem Putin’in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin çatışmaları durdurmak istediğine inandığını ifade etti.

        Rus gazetesi Kommersant, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna konusunda görüşmelerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılmasının beklendiğini bildirdi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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