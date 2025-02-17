Trump, "çok yakında" Putin ile görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok yakında" görüşebileceğine inandığını açıkladı. Trump, Zelenskiy'nin Rusya ile müzakerelere katılacağını söyledi
ABD Başkanı Trump, barışı sağlamak için yoğun şekilde çalıştığını belirtti ve hem Putin’in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin çatışmaları durdurmak istediğine inandığını ifade etti.
Rus gazetesi Kommersant, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna konusunda görüşmelerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılmasının beklendiğini bildirdi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.