Trump'ın kulüpte bulunduğu esnada havuzu kullanmak için mekana giren Yujing Zhang isimli 32 yaşındaki kadının, kulübe girdikten sonra akşam düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çin Amerikan Derneği'nin etkinliği için geldiğini söylediği ortaya çıkmış, kadının kulübün içinde ve dışında farklı ifadeler verdiğinin ortaya çıkmasıyla sorgulanmak üzere gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Çinli kadının gizli servis ajanlarıyla konuşurken kötü İngilizceye sahip bir görüntü verirken, gözaltına alındıktan sonra İngilizcesinin oldukça iyi olduğunun ortaya çıktığı da belirtilmişti.

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturma başlatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cang'ın Çinli bir casus olabileceğini ifade etmişti. Cang'ın üzerinde elektronik cihazlarla kulübe girmesi güvenlik zaafiyeti tartışmalarına neden olmuştu.

GÖZALTINA ALINDI, ODASINDA GİZLİ KAMERA DEDEKTÖRÜ BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago kulübüne üzerinde Çin pasaportları, cep telefonları ve elektronik cihazlarla girdikten sonra gözaltına alınan Çinli kadının otel odasında gizli kamera dedektörü bulunduğu bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın kulübüne üzerinde Çin pasaportları, zararlı yazılım içeren flaş bellek, 4 cep telefonu ve elektronik cihazlarla girdikten sonra gözaltına alınan 32 yaşındaki Yücing Cang, polise yalan ifade vermek ve yasak bölgeye yasa dışı yollarla giriş yapmaktan dün West Palm Beach'de hakim karşısına çıktı.

Savcı Rolando Garcia, Cang'ın Colony Otel'deki odasında gizli kamera dedektörü, 8 bin dolar, 9 flaş bellek ve 5 SIM kart bulunduğunu kaydederek, Çinli kadının kulübe girmeye çalışırken karşılaştığı herkese yalan söylediğini belirtti.

Garcia, ayrıca telefonlarda yapılan ilk incelemelere göre, Cang'ın ifadesinin aksine Mar-a-Lago'daki herhangi bir etkinlik için orada olmadığını söyledi.

Duruşmanın pazartesiye ertelendiği belirtildi.