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        Haberler Dünya Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Gazzeliler için "tüm alternatifleri" araştırdıklarını belirtti | Dış Haberler

        Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Gazzeliler için "tüm alternatifleri" araştırdıklarını belirtti

        ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına ilişkin yaptığı açıklamada "Gazzeliler için daha iyi bir yaşam sağlayacak tüm alternatifleri ve seçenekleri araştırdığımızı düşünüyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 07:52 Güncelleme: 17.03.2025 - 07:52
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        ABD: Gazzeliler için "tüm alternatifleri" araştırıyoruz
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazzeliler için "daha iyi bir yaşam sağlayacak tüm alternatifleri" araştırdıklarını söyledi.

        Witkoff, CBS News kanalının "Face the Nation" programına verdiği mülakatta güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına ilişkin Witkoff, "Gazzeliler için daha iyi bir yaşam sağlayacak tüm alternatifleri ve seçenekleri araştırdığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Witkoff, şu anda "çatışmaya" bir çözüm getirmek istediklerini kaydetti.

        TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" PLANI

        ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

        Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

        Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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