Trump'ın temsilcisi Witkoff, Putin'le görüşmek için Kremlin'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'nın başkenti Moskova'ya vardığı ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin beklendiğini bildirildi.

Witkoff, Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek bir anlaşma için bastırırken Washington'un Putin ile kilit muhatabı olarak ortaya çıktı ve Kremlin lideriyle halihazırda üç uzun toplantı gerçekleştirdi.

Moskova'ya yaptığı son ziyaret, Trump'ın Kiev'de en az 12 kişinin ölümüne neden olan Rus füze ve insansız hava aracı saldırısını eleştirip sosyal medyada paylaşmasından bir gün sonra gerçekleşti. Trump dün yaptığı paylaşımda Putin'i eleştirmiş ve, "Vladimir, DUR!" ifadesini kullanmıştı.

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Ancak Trump barış görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini de söylüyor:

"Önümüzdeki birkaç gün çok önemli olacak. Şu anda toplantılar yapılıyor. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Çok yaklaştığımızı düşünüyorum."