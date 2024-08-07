Trump: Kanada Başbakanı Trudeau, Fidel Castro'nun oğlu olabilir

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkındaki iddiayı tekrar gündeme getirdi.

Kick isimli oyun ve canlı yayın platformunda Adin Ross isimli yayıncının programına iki gün önce konuk olan Trump, Trudeau’nun gerçek babasının Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro olabileceğini söyledi.

Trump, “Trudeau’nun, Fidel Castro’nun oğlu olduğunu söylüyorlar. Olabilir de. Bu dünyada her şey mümkün” dedi.

Trudeau’yla “çok iyi anlaştığını” ancak politikalarını onaylamadığını söyleyen 78 yaşındaki siyasetçi, “Çok ilerici gibi ve Kanada halkı bunu beğenmiyor” ifadelerini kullandı.