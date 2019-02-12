Trump: Muhtemelen eski başkanların neredeyse hepsinden fazla çalışıyorum

Beyaz Saray'dan sızdırılan ve Amerikan haber sitesi Axios'ta yayımlanan bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump 2018 ara seçimlerini izleyen 3 ay içinde zamanının yaklaşık yüzde 60'ını, programında herhangi bir resmi görüşme veya aktivite olmadan geçirdi. Trump ise "İdari mesai terimi kullanıldığında, çalışıyorum demektir" dedi.

Başkan Trump, konu ile ilgili olarak Twitter'da paylaştığı mesajında, "Medya benim çalışma programımı elde etmiş. Bu çok kolay bir iş ama olumsuz değil olumlu haber yapılması gerekirdi. İdari Mesai terimi kullanıldığında ben çalışıyorum demektir, dinleniyor değil. Muhtemelen belki de eski Başkanların neredeyse hepsinden daha fazla çalışıyorum" diye yazdı.

Trump aynı konudaki ikinci mesajında ise şunları söyledi:

"Gerçek şu ki, Başkanlığı devraldığımda Ülkemiz karmaşa halindeydi. Tükenmiş Ordu, Bitmeyen Savaşlar, Kuzey Kore ile Savaş tehlikesi,… Yüksek Vergiler ve daha nicesi. Uzun saatler çalışmaktan başka seçeneğim yoktu."

Axios'un yayımladığı haberde, başkanın çalışma programında bazı günlerin tamamının İngilizcede "Executive Time" denilen, "İdari Mesai"ye ayrıldığı belirtiliyor.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1094664056827449344

'İdari Mesai'

Trump başkanın çalışma programını elde etmenin "çok kolay" olduğunu ifade etse de, belgeleri Beyaz Saray'dan kimin sızdırdığını belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Ancak Axios'ta bugün yer alan bir habere göre, bu önlem sızdırmaları durduramadı. Trump'ın geçen haftaki çalışma programını da ele geçiren haber sitesi, başkanın o haftanın 4 günü zamanının yüzde 50'sini "İdari Mesai" şeklinde geçirdiği görülüyor.

Bu zaman diliminde Trump'ın ne yaptığı bilinmiyor ancak golf sahasına sık ziyaretleri eleştiri konusu olmuştu.

Axios haber sitesi, Trump'ın çalışma programını Şubat ayı başında yayımlamıştı.

Trump taraftarları "idari mesai"nin verimli telefon görüşmeleri ve toplantılarla dolu olduğunu dile getirmiş, ancak tüm bunların neden programda yer almadığını ve Beyaz Saray personelinden saklandığını açıklayamamıştı.

Ancak eski ve yeni Beyaz Saray personeli, bu görüşme ve toplantıların çalışma programında yer almamasında uygunsuz veya tekinsiz bir durum olmadığını belirtiyor.

Trump'ın eski danışmanlarından Cliff Sims, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, tüm telefon görüşmeleri ve diğer aktivitelerin kayıtlı olduğunu, ancak her birini önceden programa dahil etmenin mümkün ve gerekli olmadığını söylemişti.

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